Valdilana: tamponamento tra auto, 42enne di Pray in ospedale

Nella serata di ieri venerdì 5 aprile i Carabinieri della stazione di Valdilana e di Valle Mosso sono intervenuti a Valdilana frazione Polto per un incidente.

Stando a una prima ricostruzione, un'auto condotta da un 42enne di Pray avrebbe tamponato un'altra auto condotta da un 71enne di Valdilana.

In seguito al sinistro, il primo conducente è stato trasportato in ospedale per le cure mediche del caso dal 118 giunto sul posto, mentre sembrerebbe essere rimasto illeso l'uomo alla guida del secondo mezzo coinvolto.