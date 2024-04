Si finge addetto del tribunale e mette a segno la truffa

E' andata a segno la truffa che un furfante a messo in scena per mettere nel sacco un genitore. La dinamica è sempre la solita: il figlio nei guai ha bisogno di soldi per tornare a casa e facendo presa sull'emozione del momento carpisce alla vittima denaro o valori. In questo caso il malcapitato ha consegnato oggetti in oro al delinquente che prontamente si è dileguato. I carabinieri stanno svolgendo le indagini e mettono in guardia da questo genere di raggiro in cui, purtroppo, ancora troppe persone cadono vittime.