L'ultimo saluto in Duomo a Biella a Ivana Ramella, foto di Davide Finatti per newsbiella.it

Si sono svolti nella mattina di oggi sabato 6 aprile i funerali in Duomo a Biella di Ivana Ramella, prima annunciatrice della televisione privata italiana, Telebiella a21, fondata dal marito Peppo Sacchi.

Nei giorni scorsi sono stati molti i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa, per una donna che ha saputo distinguersi nel mondo dello spettacolo ma non solo, sempre elegante, raffinata, sempre con un sorriso per tutti.

Tra i primi a dare notizia della sua scomparsa sui social era stato il fratello Franco, "Ciao Sorellina fai buon viaggio".

Ivana lascia, oltre al marito Peppo, la figlia Annalisa con il marito Gianmario, il nipote Giovanni e il fratello Franco con la moglie Maria Rosa.