Biella: scappa dopo l'incidente, ricerche in corso

I Carabinieri la scorsa notte sono intervenuti a Biella per in incidente senza feriti, ma nel quale una delle due auto coinvolte nel sinistro si sarebbe data alla fuga.

E' successo intorno all'una di notte a Biella, in via Rigola all'angolo con via Ivrea: secondo una prima ricostruzione, mentre una 58enne stava percorrendo via Rigola in direzione Occhieppo a bordo della sua auto, si sarebbe scontrata con un altro veicolo che non si sarebbe però fermato. Fortunatamente la donna non sembra avere riportato ferite, ma il suo mezzo ha finito la corsa sulla rotonda.

Su quanto accaduto sono in corso accertamenti da parte dei militari giunti sul posto per i rilievi del caso.