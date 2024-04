Biella: In piena notte impatto tra auto e moto in via Cottolengo - Foto repertorio

Codice rosso per la vittima dello scontro tra un'auto e una moto alle 2 di oggi 6 aprile in via Cottolengo a Biella. Sul posto il 118 per il soccorso sanitario al ferito e la Polizia per i rilievi del sinistro e per stabilire dinamica e responsabilità.