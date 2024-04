Biella, 68enne sventa la truffa del finto Carabiniere

Ha ricevuto una chiamata in cui un uomo sosteneva di essere un Carabiniere e la invitava a recarsi in caserma perchè suo figlio era stato fermato perchè aveva investito una donna con un bambino. La donna, una 68enne di Biella, però non ci è cascata.

Una volta riagganciato, ha telefonato sia al figlio che le ha riferito di stare bene e non trovarsi in nessun guaio, che alla figlia, e ha spiegato l'accaduto.

Sul fatto sono in corso accertamenti da parte del personale del Norm e della stazione di Biella.