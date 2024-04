A Cossato lunedì l'ultimo addio a Ivano Scarparo, "il Sarto"

A Cossato lunedì 8 aprile sarà dato l'ultimo addio a Ivano Scarparo, da tante persone conosciuto come "il Sarto". Ivano fino a qualche anno fa aveva infatti un laboratorio di sartoria su misura in via Marconi, aveva iniziato a fare quel mestiere fin da quando era bambino.

Ivano lascia la moglie Giuliana Modena, la figlia Daniela e amici e parenti tutti.

I funerali affidati all'impresa Minero saranno lunedì a Cossato partendo dalla Chiesa dell'Assunta alle 15, mentre il rosario sarà recitato domani alle 17,30 sempre all'Assunta.