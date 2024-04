Il fisco è troppo spesso complicato per i contribuenti italiani, per questo Confartigianato Biella offre una fitta rete di professionisti, che tramite gli sportelli CAFF offrono l’accompagnamento delle pratiche fiscali. Una rete di professionisti in tutta Italia, al servizio dei cittadini.

Recati in via Galimberti 22, o presso gli uffici territoriali di Confartigianato Biella.

