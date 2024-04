SPORT |

Rally & Co, 8 piloti al via al Revival Rally della Lana

Non potevano mancare all’appuntamento di casa i piloti della Rally & Co, presenti con 8 vetture alla seconda edizione del Revival Rally della Lana in programma sabato. Con la stupenda e rarissima Renault 5 maxi turbo numero 84 al via Vanni Gazzetta e Tiziana Strobino mentre con il 113 sulla Ford escort cosworth saranno della partita Andrea Bertinotti e Merchiori Luca. Con il numero 139 sulle portiere ci saranno Alberto Gazzetta ed Elisabetta Mello Grand sulla inconsueta Mercedes slk 230 kompressor, seguiti con il 142 dalla coppia di ferro composta da Marco Bertinotti ed Andrea Rondi su di una Subaru impreza sti mentre con il 144 sulla mazda mx5 ci saranno Franco Busoni e Paolo Perozzo. Con i numeri 180, 181 e 182 partiranno rispettivamente Samuel e Leonardo Polo su Peugeot 207 gti, Mattia e Mirco Ravagnani sulla Seat Leon e Majcol Ravagnani con Sara Gazzetta avranno a disposizione una Peugeot 206. Tutti gli iscritti sono pronti per una manifestazione che raccogliendo oltre 200 iscritti si conferma punto di riferimento per un primo approccio alle gare di regolarità.

