Nuoto, 14 Rane Rosse In Sport Biella alla conquista di Riccione

Da oggi a mercoledì 10 aprile allo stadio del nuoto di Riccione andranno in scena i Criteria Nazionali Giovanili invernali, appuntamento clou della prima parte di stagione per il nuoto giovanile italiano.

Numeri da record per il nostro gruppo agonistico In Sport Rane Rosse Biella, che sarà presente alla rassegna con 15 atleti, 7 femmine e 8 maschi, per un totale di 38 tempi limite centrati e 47 presenze gara. «A livello di numero atleti qualificati e gare e il risultato più importante mai raggiunto da una squadra biellese» dice il nostro tecnico Riccardo Mosca, allenatore del team biellese e responsabile del settore agonistico di In Sport Biella. «La squadra è un bel mix tra giovanissimi alle loro prime esperienze Nazionali e ragazzi più esperti che sono riusciti nel mai facile compito di confermarsi a questi livelli. Il nostro risultato è frutto di un lavoro di equipe iniziato una decina di anni fa, un progetto che si sta rivelando vincente e che punta sulla crescita dei bambini provenienti dal nostro vivaio. Da almeno quattro stagioni abbiamo costantemente numeri importanti ai Campionati Italiani, un’eccezione che ormai è diventata regola ma non va considerata scontata. Questo risultato non deve essere un punto di arrivo, ma di partenza verso nuovi traguardi. Ambizioni ? I ragazzi faranno del loro meglio, consapevoli che ogni risultato andrà conquistato con determinazione e concentrazione».

Gli atleti qualificati con il tempo limite sono:

Viola Fileccia 200 rana juniores 2009.

Alice Senta 200 dorso junior 2009.

Anna De Carlo 200 dorso casette.

Benedetta Gardini 200 dorso cadette.

Giorgia Caneparo 100 e 200 dorso, 200 e 400 misti, 200 delfino ragazze 2011.

Maria Pranio 100 e 200 dorso, 400 misti ragazze 2011.

Sofia Pranio 100 e 200 rana, 200 e 400 misti ragazze 2011.

Pietro Remorini 100 e 200 dorso, 100 e 200 delfino, 200 e 400 misti, 200 rana ragazzi 2008.

Tommaso N’Gakoutou 50, 100, 200 dorso e 200 misti cadetti.

Leonardo Picariello 100 e 200 rana, 200 e 400 misti, 200 stile libero ragazzi 2010.

Luca Di Leonardo 50 e 100 stile libero, 50 dorso junior 2006.

Alessandro Raichert 100 e 200 delfino ragazzi 2009.

Bodgan Edoardo Chiriac 100 dorso ragazzi 2008.

Edoardo Trivero Boli 200 e 400 misti ragazzi 2010.

Edoardo Blotto 50 delfino cadetti.