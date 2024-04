L’incontro previsto per questo weekend a Benna con la lista Benna Domani, che si presenta alle elezioni amministrative di giugno con il sindaco Marta Bosso, non ci sarà.

Spiega il motivo la stessa Marta Bosso: “Questo nostro secondo incontro era finalizzato ad un confronto con l’Amministrazione in carica, che ha rifiutato il nostro invito. Prenderanno in considerazione altri confronti nel momento in cui verranno depositate le liste ed i programmi elettorali"