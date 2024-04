Il ministro Calderone a Biella: "Fondamentale il dialogo tra il livello decisionale nazionale e i territori", FOTO

Il ministro Calderone a Biella per ITS Eurovillage: "Fondamentale il dialogo tra il livello decisionale nazionale e i territori"

Giornata biellese quella di oggi venerdì 5 aprile per il ministro del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone. Primo appuntamento all’Agorà Palace Hotel, dove insieme al Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e all’assessore al Lavoro della Regione Piemonte Elena Chiorino, il Ministro ha analizzato i risultati delle politiche attive per il lavoro portate avanti dal Governo Meloni e gli sviluppi futuri in Italia e in Piemonte.

Successivamente il Ministro si è diretto a Città Studi, dove ha tagliato il nastro a ITS Eurovillage, la festa degli ITS Academy dove sono stati presentati i percorsi post diploma finanziati dalla Regione Piemonte, e per finire ha partecipato a un convegno per presentare le misure regionali per l'occupazione, illustrate nell'opuscolo "Oplà - Obiettivo Piemonte Lavoro", assieme all'assessore Elena Chiorino.

E' un "Agorà" quella che si vede oggi a Città Studi, una piazza molto viva e dinamica, in cui i punti informativi delle sette Fondazioni ITS Academy del Piemonte, della Regione e dell’Agenzia Piemonte Lavoro accolgono un pubblico giovane e affamato di conoscenza su opportunità e su proposte in ambito lavorativo. Una piazza attiva e sveglia e soprattutto molto utile per chi deve affrontare e scegliere la via del suo futuro.

Nel suo intervento il Ministro Calderone ha illustrato le misure introdotte dal Governo Meloni come le modifiche apportate al reddito di cittadinanza e all'assegno di inclusione e ha rimarcato l'importanza della collaborazione tra gli organi decisionali nazionale e locali: "E' molto importante mettere in relazione il livello decisionale nazionale con quello territoriale, solo così è possibile rispondere alle esigenze reali". Riprendendo un concetto espresso dal Sottosegretario Delmastro il Ministro ha poi affermato che "Biella ha un comparto produttivo dove la tradizione tessile è trainante. Basta svendere le nostre aziende, rappresentano la nostra storia e la nostra cultura". Al termine del suo intervento il Ministro ha anche affermato di conoscere da vicino Biella, dove gli starebbe per nascere un altro nipote.

Sia il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro che l’assessore regionale al Lavoro Elena Chiorino hanno posto l'accento sui numeri dell'occupazione sia a livello nazionale che territoriale, sui contratti di lavoro e sulle misure che portano la firma della Regione come l'ampliamento degli orari dei nidi, l'introduzione di un fondo creato a supporto delle imprese e di un fondo di emergenza per l'edilizia scolastica.