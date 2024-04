Emanuele Orsini alla guida di Confindustria, il commento del presidente Uib Giovanni Vietti

Giovedì 4 aprile il Consiglio Generale di Confindustria ha designato Presidente Emanuele Orsini con 147 preferenze. Hanno votato 173 dei 187 aventi diritto. Schede nulle 17 e schede bianche 9.

Il risultato è stato validato dal Collegio Speciale formato da Sergio Arcioni, Domenico Barberio, Luca Businaro e Marta Spinelli. La nomina dovrà avere il gradimento dell'Assemblea dei delegati, convocata il 23 maggio, che dovrà eleggere il 32° presidente di Confindustria. Il 18 aprile il Consiglio Generale dovrà esprimersi sulla squadra dei Vicepresidenti scelta dal presidente designato.

Emiliano, classe 1973, Emanuele Orsini è l'attuale vice presidente di Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco. E' Amministratore Delegato di Sistem Costruzioni Srl, e di Tino Prosciutti SpA, presidente di Maranello Residence Srl, Consigliere delegato di Sistem Cubiertas Iberica Sl e Consigliere di amministrazione di AFI – Associazione Forestale Italiana.

Il commento di Giovanni Vietti, presidente Uib: "La designazione di Emanuele Orsini, che abbiamo apprezzato in questi anni come vicepresidente di Confindustria, è importante per tutto il nostro Sistema e conferma una Confindustria autorevole, pronta ad essere un interlocutore fondamentale a livello nazionale e internazionale. Come Unione Industriale Biellese non faremo mancare il nostro supporto al presidente designato e alla sua squadra. Ad Emanuele Orsini vanno le nostre più vive congratulazioni".