A Gaglianico torna il Progetto “Sostegno Psicologico alla Persona”

In seguito al successo ottenuto dalla prima edizione, dal mese di Aprile al mese di Giugno, l’Amministrazione Comunale di Gaglianico organizzerà nuovamente e in modo gratuito per i cittadini il Progetto “Sostegno Psicologico alla Persona”.

Obiettivo dell’iniziativa quello di preservare un buon vivere mettendo a disposizione dei residenti del Comune un servizio di promozione della salute intesa nella sua totalità: benessere psichico, socio-relazionale e fisico.

«Crediamo fortemente che questo intervento sia utile a chiunque senta la necessità di essere accolto e ascoltato – spiega Eleonora Selva Consigliere responsabile del progetto – Per l’Amministrazione Comunale è un onore sostenere economicamente questa iniziativa grazie alla quale offriamo ai nostri cittadini la possibilità di trovare un aiuto e un sostegno. Proprio il grande successo riscontrato nell’edizione di qualche mese fa ci ha portati a riproporre una seconda fase».

Anche questa volta il progetto sarà rivolto ad un massimo di 10 persone ciascuna delle quali potrà prenotare 5 incontri che saranno sempre gestiti per l’intero percorso dalla Dott.ssa Eleonora Donati, psicologa e psicoterapeuta. Lo spazio dedicato a questa nuova fase, che garantirà totale riservatezza, sarà un locale della Biblioteca presso la sede comunale di Gaglianico, in via XX Settembre 10.

Trattandosi di una seconda presentazione, si cercherà di dare precedenza ai residenti del Comune che non hanno ancora usufruito del servizio, riservando una lista d’attesa per coloro che vi hanno già partecipato nei mesi precedenti e che hanno piacere di proseguire.