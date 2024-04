Caffè del Benessere sulla Palestra di Vita, nuovo appuntamento all'orizzonte

Martedì 9 aprile, dalle 15 alle 17, ci sarà un Caffè del Benessere presso il Salone Maria Bonino dell'Oratorio della Parrocchia di Santo Stefano, dietro le Poste Centrali. In questa occasione i Volontari dell'Oratorio collaborano con l'Associazione ANZITUTTO per la sua organizzazione. Da quest'anno i Caffè del Benessere fanno parte del progetto "AccompagnaMenti" finanziato dalla Fondazione CRB e che ha come capofila AMA Biella con il quale si intende dar vita ad un innovativo approccio all'assistenza domiciliare alle persone con demenza.

Nel Caffè del Benessere di Martedì verrà presentata l’attività della “Palestra di Vita”, che ha ottenuto un finanziamento della Regione Piemonte e dell’Università di Torino. Relatori saranno Bernardino Debernardi, Geriatra, Romina Tallia e Francesca Hangler, conduttrici di Palestra di Vita. “La Palestra di Vita”, ideata ed attuata dal 1995 da Pietro Piumetti, psicoterapeuta, dipendente del Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese e docente presso l’Università IUSTO, è un marchio registrato .E’ un metodo di gruppo di prevenzione e riabilitazione psicologica per motivare le persone anziane a praticare uno stile di vita sano, pensare positivo e attivare la conquista della consapevolezza di sé e del controllo sulle proprie scelte, decisioni e azioni, sia nell’ambito delle relazioni personali sia in quello della vita sociale.

La “Palestra di Vita” ha come finalità la promozione della domiciliarità ed il miglioramento della qualità di vita, anche prevenendo il declino cognitivo e le patologie correlate all’invecchiamento, migliorando il tono dell’umore e la voglia di vivere. Oltre allo scambio di storie ed esperienze tra i partecipanti, gli incontri di “Palestra di Vita” prevedono ginnastica dolce e tecniche di rilassamento, esercizi per rammentare la memoria storica della città e del territorio al quale i partecipanti appartengono, esercizi di allenamento mentale, auto mutuo aiuto sui problemi di ognuno, educazione sanitaria, attività varie, quali ad esempio lo yoga della risata, incontri culturali con il territorio, secondo le caratteristiche del gruppo coinvolto. L’attività sarà svolta in incontri periodici completamente gratuiti. Al termine della relazione il tradizionale caffè (e non solo) offerto dai Volontari dell'Oratorio.