Si riaccendono i motori del Rally della Lana Revival, alla seconda edizione

Torna nel Biellese il Rally della Lana Revival 1974-2024, alla seconda edizione, con la partecipazione di auto storiche e moderne, formula CALSSIC EXPERIENCE in notturna. Partenza ed arrivo avranno luogo nella magnifica Piazza Duomo di Biella.

Sabato 6 aprile dalle 14 alle 17,30 ci saranno i controlli, alle 15 ci sarà l'apertura del Fulvia Village, del mostra Rally Lana Since 1973, sempre alle 15 ci sarà l'apertura del parco partenza in piazza Duomo e in piazza Martiri, la partenza della prima vettura sarà alle 19. L'arrivo della prima vettura è atteso per le 2,15 circa.

Per info e registrazioni seguire www.biella.aci.it e www.veglio4x4.it

Ulteriori informazioni: info@veglio4x4.it e iscrizioni@veglio4x4.it