Biella, tornano le camminate cittadine con i volontari della Croce Rossa FOTO

Camminando con la CRI è tornata a Biella. Con la giornata di ieri, 3 aprile, sono riprese le passeggiate cittadine organizzare dai volontari del Comitato del capoluogo.

“Il progetto si occupa di diffondere e promuovere stili di vita essenziali al benessere dell’individuo – si legge nel post della CRI Biella – Appuntamento tutti i mercoledì con partenza alle 18 da piazza della Provincia. Per info: 347.8832894. Un doveroso grazie per il contributo di Stefano Pavesi, volontario CRI del nostro Comitato, per averci donato le magliette per questa attività!”.

La storia

Era il 2015 quando, in esito a un trauma alla spalla, il fisioterapista consiglia una convalescenza di camminate ad un Volontario. Le passeggiate cittadine su percorsi non trafficati/inquinati, dapprima solitarie, gradualmente si popolano di sporadici amici/accompagnatori, poi la schiera “autoalimentata” si infittisce e nasce l’idea: “CAMMINANDO CON LA CRI”.

L’iniziativa promossa dal VdS Giuseppe Gotardo, veterano dal 1975, standardizza un format: una volta o due la settimana un “giretto” urbano di 6 o 7 chilometri nel tardo pomeriggio. In un clima sereno di amicizia, semplicità, condivisione, totale apertura/accoglienza alla cittadinanza il gruppo cresce e ”rinforza” l’attività pre-serale partecipando compatto a varie iniziative di camminate benefiche organizzate in zona talvolta premiato come “gruppo più numeroso”. (sclerosi multipla, lilt, casa del sorriso..ecc..).

Le ragioni del successo?

“CAMMINANDO CON LA CRI” è:

“Largo” = Adatto a tutti

"Comodo” = richiede poco tempo, nessuna attrezzatura specifica, nessun certificato medico-sportivo

“Economico” = non costa nulla, se non l’offerta libera alla Croce Rossa

“Socializzante” = ….. qualche chiacchierata ci scappa ….

“Salutare” = il moderato esercizio fisico come grande arma di prevenzione “total"

Auspicio del Comitato biellese, del fondatore e di tutti i membri del “Gruppo CAMMINANDO CON LA CRI” è che l’iniziativa possa essere condivisa e replicata negli altri Comitati al fine di diffondere e promuovere stili di vita essenziali al benessere dell’individuo.