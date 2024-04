Vigliano Biellese: un successo le passeggiate di primavera.

Il richiamo della natura e della cultura si unisce nell'invito a scoprire Vigliano Biellese attraverso le camminate di primavera: un'opportunità unica per connettersi con il territorio, in modo attivo e coinvolgente, curando il proprio benessere anche grazie all’attività fisica.

Un successo la prima uscita, che nonostante il tempo incerto ha accolto numerosi esploratori, provenienti in particolare da fuori provincia.

Iscrizioni aperte per la seconda uscita di domenica 7 aprile, per il “Giro dell’acqua e canale Mosca”: un percorso per comprendere il valore storico e attuale dell’acqua nell’agricoltura, nelle attività artigianali e produttive di Vigliano. La giornata si articola come segue:

- Ore 9.00 ritrovo presso la Biblioteca comunale;

- Ore 9.30 partenza per il giro dell’acqua;

- Accompagnamento e visite,

- Aperitivo con prodotti locali.

Per ulteriori informazioni: 333.266.2599 – Marco Macchieraldo, guida escursionistica della Regione Piemonte.