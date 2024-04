“Donne Nuove” compie 20 anni: Pettinengo in concerto.

È in occasione del ventesimo compleanno dell’Associazione Donne Nuove che, a Pettinengo, Patrizia Mirandola terrà il Concerto di Pianoforte. La serata inizierà alle ore 18.00: “Grazie alla collaborazione di Pace e Futuro, per aver messo a disposizione la splendida sala”.

Patrizia Mirandola è una pianista che vive nel veronese.

Nata ad Anversa in Belgio ha cominciato a suonare il pianoforte all' età di 7 anni. Ha studiato ai conservatori di Lovanio e di Anversa dove ha preso la laurea e il master con la tesi su Luigi Nono, che ha conosciuto personalmente.

In seguito si è trasferita in Italia e ha continuato gli studi presso i conservatori di Milano e di Novara.

I professori più significativi sono stati Robert Groslot, Alan Weiss, Marian Mika, Piero Rattalino.

Ha suonato con varie orchestre e ensembles di musica da camera, sia in Italia che all'estero.

Per qualche anno è stata lontana dal pianoforte, ma adesso ha riscoperto il piacere della musica non tanto virtuosa, quanto delicata e preziosa che è felice di regalare all’Associazione Donne Nuove.

Il programma del concerto prevede brani di Chopin, Beethoven, Debussy, Scarlatti e Schubert.