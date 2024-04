ANPI, Festa della Liberazione: a Biella la proiezione del docufilm

È stata organizzata dall’ANPI di Biella la proiezione del docufilm di Vincenzo Pergolizzi “L’ultimo degli U-Boot e l’angelo di Istanbul. L’evento si terrà alle ore 20.45 presso il Salone del Nuovo oratorio di Cossila San Grato, in via Partigiani della Valle Oropa.

“Gli uomini malvagi non hanno bisogno che di una cosa per raggiungere i loro scopi, cioè che gli uomini buoni guardino e non facciano nulla.” John Stuart Mill.

Si ricorda che l’ingresso è libero e la cittadinanza è invitata a partecipare.