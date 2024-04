Biella, Centro Commerciale Gli Orsi: partecipa al concorso e vinci grandi premi.

Il Centro Commerciale Gli Orsi, a dieci minuti dal centro di Biella, continua a coinvolgere la sua community con un nuovo concorso a premi: in programma durante il mese di aprile, sarà riservato a tutti i clienti del centro, i quali avranno la possibilità di vincere buoni spesa e partecipare all’estrazione finale di tre premi da sogno – tra cui potranno scegliere il loro preferito - trasformando così gli acquisti quotidiani in un’avventura entusiasmante.

Partecipare è semplice: dal 1° al 28 aprile, dalle 10:00 alle 20:00, con almeno due acquisti in negozi diversi all’interno del parco commerciale, per una spesa minima di 30€, i clienti del centro avranno l'opportunità di giocare e vincere subito fantastici buoni spesa.

Ma non finisce qui. Oltre ai voucher istantanei, i partecipanti potranno automaticamente accedere all’estrazione finale, dove avranno la possibilità di scegliere, fin dal momento di iscrizione al concorso, quale, tra i tre meravigliosi premi in palio, è il loro preferito, se una Fiat Topolino elettrica, auto perfetta per viaggiare con stile e sostenibilità, un carnet di buoni spesa da 3.000€ per soddisfare qualsiasi desiderio ed un voucher viaggio da 6.000€ per vivere un’esperienza indimenticabile.

Il Centro Commerciale Gli Orsi si conferma ben più di uno spazio di shopping. Con il concorso, l’esperienza d’acquisto diventa un gioco, pensato per far realizzare sogni e desideri.

Luciano Morganti, Direttore del Centro Commerciale Gli Orsi, ha così commentato l’iniziativa: "Siamo orgogliosi di offrire alla community del Centro Commerciale Gli Orsi un'esperienza unica, che va ben oltre il tradizionale concetto di shopping. Il nostro concorso non solo intende elevare la shopping experience attraverso un gioco, ma soprattutto riconosce la fedeltà e l’impegno dei nostri visitatori nel sostenerci nel corso degli anni."