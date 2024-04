Truffa del “falso incidente”, a Candelo il sindaco lancia l'allarme: “Diversi cittadini chiamati al telefono”

Sono frequenti le segnalazioni di truffe perpetrate ai danni di anziani e soggetti fragili in tutto il Biellese. Così come gli appelli a comunicare situazioni “sospette” al 112.

A Candelo il sindaco Paolo Gelone ha rivolto un appello alla popolazione attraverso i propri canali social: “Stiamo attenti, perché ci sembrano cose lontane ma invece sta capitando anche a Candelo e queste canaglie puntano proprio sulla paura e sugli affetti per far cadere le ignare vittime. Passate parole, soprattutto con i vostri cari anziani”.

Il primo cittadino ha posto l'accento sulla truffa del falso incidente ma di cosa si tratta? Di solito arriva una chiamata da parte di un sedicente appartenente delle forze dell'ordine (o di un finto medico, o avvocato) che informa la persona contattata che un suo familiare ha avuto un incidente o è stato arrestato, a seguito di un sinistro. Un modus operandi che ha raggiunto diversi cittadini, come sottolinea Gelone: “Sono state decine i candelesi che, nei giorni scorsi, hanno ricevuto la chiamata che, in realtà, non era altro che un tentativo di truffa”.

La strategia è ormai tristemente nota ma riesce a ingannare soprattutto i più anziani: il truffatore informa telefonicamente che il proprio congiunto è stato arrestato, oppure deve risarcire immediatamente un danno causato per non andare in carcere, oppure ancora che si trova in ospedale e necessità di cure urgenti e costose. Una volta caduti nella trappola, il malvivente informa il malcapitato che un avvocato si sta recando a casa per ricevere il denaro.

“A Candelo la truffa è stata sventata, ma resta lo spavento per la signora che l'ha subita – afferma Gelone - Ed il fatto che persone del genere siano tra i peggiori approfittatori possibili. I Carabinieri sono stati allertati e stanno svolgendo le indagini per risalire ai responsabili. Il mio racconto è per invitarvi a porre la massima attenzione e a raccontare questi episodi ai vostri cari: l'informazione e la prevenzione è il miglior antidoto contro il veleno di questi sciacalli. E ricordate sempre che le forze dell'ordine sul territorio sono a disposizione: non esitiamo a contattarli subito”.