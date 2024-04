Roppolo, il Comune lancia l'allarme: “In giro due truffatori, non aprite e chiamate il 112”

“Attenzione: ci sono due truffatori che si aggirano nel nostro territorio vestiti con divise di colore blu e berretti con scritta Polizia Locale. Chiedono di entrare per verificare il contatore della luce o altre scuse. Non sono agenti municipali. Non aprite”. A scriverlo, nelle scorse ore, il comune di Roppolo sui propri canali social.

E aggiunge: “Chiamate immediatamente il numero 112 per segnalare il fatto”.