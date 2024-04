Donna cade in casa a Pralungo, soccorsa da Vigili del Fuoco con l'autoscala e 118 (foto di repertorio)

Era a terra, sul pavimento di casa e non riusciva a rialzarsi. Attimi di difficoltà per una donna, soccorsa in tempi rapidi dai Vigili del Fuoco e dai sanitari del 118.

È successo poco dopo le 18, a Pralungo. Sul posto due squadre di Biella che, con l'ausilio dell'autoscala, sono entrate nell'abitazione, passando dalla finestra, e hanno prestato la prima assistenza alla residente.