Gemellaggio Bioglio-Valcourt, tre giorni di festa: ecco il programma completo

Le comunità di Bioglio e Valcourt sono pronte a rinnovare il loro gemellaggio. Saranno, infatti, una cinquantina gli amici del comune francese che raggiungeranno il centro biellese per vivere tre giorni all'insegna dell'amicizia e dell'incontro.

Si comincia venerdì prossimo, 12 aprile, alle 17, con l'accoglienza in piazza della Chiesa e l'aperitivo di benvenuto. A seguire cena in famiglia. Sabato, alle 8.45, ritrovo in piazza con visite a Cascina Oremo e al Santuario di Graglia, con cena in famiglia conclusiva.

Domenica, invece, alla Santa Messa delle 10 seguirà la cerimonia gemellare con lo scambio dei doni da parte dei comitati di gemellaggio presso l'area festeggiamenti. Poi sarà il turno del pranzo e della cena ufficiale con saluti finali. Lunedì, alle 8, è prevista la partenza della rappresentanza di Valcourt.