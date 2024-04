Foto d’archivio: gli operai al lavoro sulla funivia di Oropa

Gli operai che lavorano sulla funivia di Oropa sono stati ripresi da Pietro Minoli (1926-1996), giornalista biellese che ha collaborato alle edizioni dei giornali locali tra cui “Eco di Biella” e alle pagine cittadine de “La Stampa”; è stato cronista locale per l'edizione nazionale de "Il Corriere della Sera" dal 1954 e, per tutti i giornali per cui ha lavorato, ha rivestito il ruolo di scrittore e fotografo.

La prima funivia Oropa – lago fu costruita nel 1926 da Luiss Zuegg e portava i viaggiatori a 1900 metri s.l.m. Nel 1962 fu attivato l’impianto, esistente ancora oggi ma non più in funzione, con cabine da 35 posti il cui tracciato è parallelo a quello della prima funivia del ‘26.