Lavori a Vigliano Biellese, attenzione al semaforo lampeggiante

Lavori in corso a Vigliano Biellese. A causa di un intervento di ripristino dei cavi elettrici danneggiati dell'impianto semaforico cambia la viabilità fino alle 17 di oggi, 4 aprile.

In particolare, è stato istituito il senso unico alternato regolato da semafori provvisori e movieri con deviazione del traffico sulla metà carreggiata in direzione Valdengo lungo la via Milano nel tratto compreso dell’intersezione con la via Senatore Avogadro e la via C. Detomati.

Emesso il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli anche sulla via Detomati nel tratto a ridosso dell’intersezione con via Milano. Nella giornata del 4 aprile il semaforo sarà lampeggiante. Dal Comune è giunto l'avviso di prestare la massima attenzione!