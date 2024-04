Banca del Tempo e sala per i compiti, a Cerrione il Comune tende la mano a famiglie e alunni

Cerrione ha aderito all'avviso pubblico del Dipartimento per le Politiche della Famiglia rivolto ai Comuni fino a 5mila abitanti e con più 100 bambini e ragazzi fra 7 e 14anni, per realizzare azioni in aiuto alle famiglie, al fine di accompagnarle nel percorso di crescita dei figli.

L'amministrazione comunale, da sempre sensibile alle necessità delle famiglie del territorio, ha individuato fra le aree di intervento la promozione di una Banca del Tempo dei genitori, ovvero nella creazione di una rete solidale nella quale le famiglie. anche solo uno dei genitori mettono a disposizione le proprie competenze in ambito scolastico, culturale sportivo, o anche semplicemente logistico, ed ottengono in cambio analogamente servizi, assistenza, supporto da parte degli altri genitori.

Non solo, l'amministrazione ha anche in progetto di riqualificare una sala del Centro Polivalente da destinare sia allo sportello della Banca del Tempo sia a luogo di ritrovo proprio per i bambini e ragazzi della fascia 7-14 anni dove potranno svolgere i compiti, oppure partecipare ad attività manuali, laboratori, con la supervisione dei genitori. La sala sarà anche dotata di attrezzature multimediali per facilitare lo studio e gli approfondimenti.

Per la realizzazione di questi progetti l'amministrazione riceverà un contributo di quasi 12.500 euro e contribuirà a sua volta con fondi comunali per 6.222 euro. A breve l'iniziativa sarà illustrata alle famiglie per renderle protagoniste dei progetti.