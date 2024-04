Provincia di Biella, “Un mondo digitale per tutti”: attivi i servizi allo sportello.

Sono due i servizi innovativi dedicati alla transizione digitale, che prendono il via in questi giorni presso gli uffici provinciali.

Per quanto riguarda SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), il servizio di rilascio - SPIDinProvincia - che, grazie alla convenzione con Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, sede di Biella, consente di aprire un punto di registrazione e di rilascio dell'identità digitale SPID di Infocamere. Il servizio è interamente gratuito ed è fornito con assistenza da parte di personale specializzato. Sarà possibile generare lo SPID ogni martedì dalle 9,00 alle 13,00 e ogni giovedì dalle 13,30 alle 16,30. È necessaria la prenotazione che può essere fatta sia tramite telefono - 0158480794 - tutti i giorni in orario 9,00/13,00 - che con una mail a utd@provincia.biella.it o direttamente dal sito di Provincia di Biella . Possono attivare SPID i cittadini in possesso di un documento di riconoscimento italiano valido e di una tessera sanitaria, o del tesserino del codice fiscale.

A SPIDinProvincia si è voluto affiancare il servizio di "Punto di ascolto e informazioni digitali": uno spazio fisico presso il palazzo provinciale dove trovare supporto e facilitazione per accrescere le competenze digitali e reperire informazioni sui percorsi attivi nel Biellese.

Sarà possibile anche prenotare una Conversazione digitale a tema, per ricevere consigli e informazioni per l'utilizzo di SPID e CIE (Carta di identità elettronica) per l'accesso ai principali servizi e portali della Pubblica Amministrazione: dal fascicolo sanitario elettronico al portale INPS, dal portale del Comune di residenza al sito dell'Agenzia delle Entrale). Infine saranno a disposizione informazioni sui percorsi attivi sul territorio biellese: corsi, eventi di digitalizzazione, sportelli e altre attività legate al mondo del digitale.

I servizi descritti rientrano nel progetto "Un mondo digitale per tutti", un'azione del piano di Transizione digitale di Provincia di Biella e lo sportello fisico è attivo grazie alla presenza di una volontaria del Servizio Civile Digitale (SCUD).

«L’ente Provincia – commenta il presidente Emanuele Ramella Pralungo - ha intrapreso già da anni un percorso che ha come obiettivo la transizione al digitale. Il progetto “Un mondo digitale per tutti” impreziosisce l’obiettivo, fornendo degli strumenti utili ai cittadini, con l’intenzione di aiutarli nel percorso di utilizzo consapevole, nel vasto mondo del digitale».