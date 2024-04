Per seguire lavori urgenti di ripristino pavimentazione stradale in via Seminari, tratto tra via Arnulfo e via Amendola, dalle ore 8.30 alle 13 di venerdì 5 aprile sarà istituito il divieto di transito per il tempo strettamente necessario all’esecuzione del lavoro, eccetto autorizzati per l’esecuzione degli stessi.