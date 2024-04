A Biella inaugurato il primo sportello di Segretariato sociale

Una vera e propria «rivoluzione» orientata al miglioramento della sicurezza sociale, della sussidiarietà e del benessere nelle case popolari: si è tenuta oggi giovedì 4 aprile a Biella l’inaugurazione del primo dei quatti sportelli di segretariato sociale di quartiere previsti nell’ambito del progetto «N.O.I.» (Nucleo Operativo Integrato) per la casa. Il progetto, finanziato con il programma regionale Fse 2021-2027 della Regione e voluto dall’assessore regionale alle Politiche per la Casa, Chiara Caucino, prevede infatti la sperimentazione di nuovi modelli welfare rivolti a residenti in alloggi di edilizia sociale in condizione di particolare fragilità socio-economica Nelle prossime settimane ci sarà l’apertura gli altri sportelli di Alessandria e Torino.

Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza dell'assessore regionale biellese alle Politiche per la Casa Chiara Caucino e di numerose autorità locali e di cittadini: la sede biellese del presidio territoriale ha sede in via 53° Fanteria 13, dove una équipe multidisciplinare e i volontari delle associazioni del territorio avranno come obiettivo l’emersione e l’intercettazione delle situazioni di fragilità, isolate e diffuse nell’area individuata, attivandosi per il sostegno e l’integrazione con i servizi sociali e sanitari.

Nell’ambito del progetto, coordinato dalla Cooperativa Maria Cecilia, è prevista l’attivazione di servizi di dopo scuola e sostegno alla crescita per bambini, di domiciliarità leggera per le famiglie e gli anziani e accompagnamento e supporto in ambito lavorativo. I locali del segretariato saranno sede di incontro per le buone pratiche amministrative, gruppi di condomini per incontri informativi di cittadinanza ed economia domestica. Per le aree comuni il progetto prevede la costituzione di una squadra individuato tra gli abitanti del quartiere che metterà in atto interventi di riqualifica di spazi comuni, di pulizia straordinaria e manutenzione di aree verdi ed orti.

«Quella che parte oggi - ha spiegato l’assessore Caucino - di una vera e propria “rivoluzione” e di una importante formula innovativa di intervento in materia di welfare abitativo. Con “N.O.I. per la Casa” creeremo progetti rivolti a residenti in alloggi di edilizia sociale in condizione di particolare fragilità socio-economica. Oltre a quello di Biella, il primo ad essere inaugurato, apriranno altri tre nuclei operativi in Piemonte, composti da diverse figure professionali per sostenere nuclei famigliari che si trovano in condizione di vulnerabilità ed a rischio di emarginazione e isolamento, e per promuovere la creazione di reti solidali e la responsabilizzazione degli assegnatari in merito alla gestione degli spazi comuni».

«Per questo progetto - ha concluso Caucino - sono stati stanziati complessivamente 3 milioni di euro di cui 750mila euro per l’area del Biellese e altri 3 milioni verranno stanziati nei prossimi anni. Complessivamente “N.O.I. per la casa” interessa, in Piemonte, 2mila immobili e 6mila persone: in via Fanteria, a Biella, gli alloggi interessati sono 500, per un totale di circa 1500 persone coinvolte».

Per il presidente di Atc, Marco Marchioni, «si tratta di un progetto che conferma il livello di attenzione che l’amministrazione regionale in carica e l’assessore Caucino, che ringrazio, hanno prestato in questi cinque anni e prestano tuttora, nei confronti delle fasce ancor più socialmente deboli che sono quelle degli inquilini delle case popolari. Un primo tassello di un’iniziativa a più ampio raggio, che si prefigge lo scopo di utilizzare gli strumenti dell’integrazione sociale come antidoto e barriera al degrado».