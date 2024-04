Bioglio, intervento all'area feste “Valentina” nel segno del risparmio energetico

Il contributo di quest'anno relativo al PNRR sarà destinato a migliorare l'area feste "Valentina" di Bioglio. Ne dà notizia il comune di Bioglio: “L'ingegner Vercellotti sta curando il progetto di un pergolato fotovoltaico che consentirà l'indipendenza energetica dell'area. Si realizzerà una pensilina fotovoltaica che raddoppierà il salone creando un'area aperta e ombrosa e che consentirà alle associazioni di avere uno spazio coperto da utilizzare durante l'estate o sotto cui ripararsi in caso di cattivo tempo. Crediamo che sia un'opera che qualificherà quell'area e che offrirà importanti risparmi e qualche guadagno in quanto l'energia prodotta e non consumata potrà essere ceduta al Gestore Nazionale che la retribuirà”.

Il progetto rientra nel più generale programma di realizzazione della CER Comunità Energetica Rinnovabile che prevede che tutte le coperture dall'area festeggiamenti, tribune e spogliatoi siano coperte da pannelli fotovoltaici così da rendere indipendente energicamente tutta l'area festeggiamenti. “Dopo aver reso indipendenti la scuola e il Municipio si compie un ulteriore passo nella direzione del risparmio energetico e della cura dell'ambiente – conclude il Comune - L'intervento corrisponderà ad un investimento di 50mila euro euro mentre la realizzazione della CER prevede un accordo in cui il privato finanzierà l'intero intervento”.