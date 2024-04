Trasferta a Caronno per la Ilario Ormezzano Sai SPB

Ilario Ormezzano Sai SPB attesa a Caronno per sabato sera alle 20. Partita molto complessa dato che gli avversari sono soltanto a -1 dalla vetta. Ma i biellesi non hanno nulla da perdere in questi incontri e potranno certamente dire la loro.

A Caronno sarà una partita molto complicata, che però potrebbe segnare un cambio di ritmo nella stagione dei biellesi. Una gara di questo tipo è proprio quello che serve alla Ilario Ormezzano Sai SPB per mettere la freccia e mettersi dietro tutte le prestazioni negative di inizio stagione. Caronno ha un roster completo ed esperto, che sicuramente darà del filo da torcere alla SPB, ma non per questo i biellesi si fermeranno. L’obiettivo salvezza è in vista e in questa giornata ci sarà lo scontro diretto tra Mozzate e Saronno, che potrà dare una mano ai biellesi.

Il commento di Stefano Vicario: “Finalmente torniamo in campo, dopo una lunga pausa tra giornata di riposo e stop pasquale. Siamo molto carichi per questa partita, perché all’andata abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari, seppur senza continuità. Adesso crediamo di aver trovato la chiave che ci è mancata nel girone d’andata e siamo pronti per fare una buona figura a Caronno. Rubare punti in questo campo difficile sarebbe veramente un ottimo punto da cui partire per concludere in bellezza il girone di ritorno e continuare a sperare nella salvezza.”