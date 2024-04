Bucino/Rossi protagonisti nella Louisiana di Pasquetta

Dopo la pioggia dei giorni precedenti una splendida giornata ha incorniciato la classica Louisiana di Pasquetta by InBarcaTo che ha visto al via sul percorso del Golf Club Cavaglià in simultanea sulle 18 buche dalle ore 11,15 ben 42 squadre per 84 giocatori. Si è giocato con formula louisiana medal a coppie e a dominare la classifica lorda è stata la coppia Simone Bucino ed Elena Rossi con l’ottimo score di 62 (-6 sul par del campo).

Nel netto 1° posto per Luca Pressendo/Sandro Grange con 58, seguiti da Roberto Rancilio/Mattia Valoggia con 59 e Paolo Pellandino/Attanasio D’Elia sempre con 59. Prima coppia mista Lorenza Valsecchi/Mauro Dell’Oro con 61. A chiudere la giornata una conviviale grigliata nella veranda del ristorante del club La Prateria Steak House.

Dopo le festività pasquali riprendono le competizioni al Golf Club Cavaglià. Sabato ritornerà l’evento benefico Rotary San Gaudenzio, louisiana a coppie sulla distanza di 18 buche (punteggio Stableford). Domenica farà tappa il GP Sport Tour (Stableford, 18 buche, 3 categorie), ricco circuito che prevede 12 tappe in alcuni dei migliori club italiani e la finale nazionale a fine ottobre al Chervò Golf Club San Vigilio. Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it