Biella 4 Racing, è tempo di Rally della Lana Revival

La seconda edizione del Rally della Lana Revival è ormai alle porte, ed anche quest’anno la partecipazione di equipaggi Biella 4 Racing sarà nutrita, pronti a divertirsi o ad allenarsi in quella che, cinquant’anni dopo, sarà la rievocazione dell’edizione 1974 della storica corsa Laniera.

“Ci siamo, i nostri equipaggi stanno scaldando le loro vetture”, esordiscono i rappresentanti B4R, “pronti a trascorrere una nottata all’insegna del divertimento o dell’allenamento in vista del prossimo trofeo Aci Biella. Salvo ritardatari, saremo al via con sei equipaggi ed un navigatore, un bel numero, sicuramente inferiore a quello dello scorso anno, dove l’effetto novità ha giocato un ruolo importante, ma comunque in linea con le nostre aspettative”.

Una manifestazione che sarà importante anche in vista dei successivi impegni. “Esattamente, come anticipato, equipaggi come Andrea Fiorio-Arianna Fior, sulla Ford Fiesta MKI, Roberto Voltarel-Anna Gobetti, sulla Toyota Celica, o Paolo Canova-Silvia Gandini sulla Subaru Impreza, senza dimenticare il navigatore B4R Roberto Tosi che affiancherà Maurizio Crapa sulla Lancia Fulvia, sfrutteranno l’occasione per un test generale in vista delle prossime gare di regolarità del Trofeo Biellese. Altri invece come Massimo ed Andrea Ozino, sulla A112 Abarth, o Enrico Alessandra con Consuelo Bracco, saranno al via con l’intento di divertirsi e vedere se l’annata 2024 porterà qualche partecipazione alle regolarità. Sul puro divertimento, invece, sarà improntata la nottata dell’equipaggio “rallysta” formato da Luca Colongo e Roberto Barbera, sulla Suzuki Swift Sport 1.6”.

Ce n’è per tutti i gusti dunque. “Proprio così, come nel nostro spirito, l’importante è condividere la passione che ci accomuna in compagnia e fra amici”.