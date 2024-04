La corse di newsbiella.it nel fine settimana del 5, 6 e 7 aprile

Il Comune, la Proloco e gli Alpini di Salussola con il supporto tecnico di Asd Atletica Santhia' vc001 venerdì 5 aprile 2024 , organizzano la manifestazione promozionale/ludico motoria denominata “2a edizione della “corsa della Vietta” a Salussola “1^strapanissa alpina”, approvazione Fidal Piemonte n° 104/non competitiva/2024 2°memorial Mauro Falla Caravino.

Questo il programma: Il ritrovo è previsto alle ore 18,00 presso piazza Alpini d'Italia (Salussola), la partenza alle ore 19,00. Percorso: collinare lungo circa 7000 metri, su strada asfaltata (70%) e sterrata (30%). L' iscrizione è di 8 euro con buono cena (panissa+bevanda+ formaggio+dolce) gratis per i bambini sotto i 12 anni. Previsto un premio ai 3gruppi più numerosi. La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica.

Il 7 aprile 2024 a Mongrando si corre la 7° edizione del "Trail della Diga", organizzata dalla società La Vetta Running. Saranno proposti 2 percorsi uno di km 20 e uno di 8 km con un dislivello di dislivello 550 e 200. Non solo: in abbinamento ci sarà anche una corsa-camminata ludico motoria-nordic walking con partenza separata dalla prova competitiva, sotto l'egida della Pro loco di Mongrando. Il ritrovo è previsto presso il Polivalente di Mongrando sito in via Giovanni Enrico, 3 - 13888 a Mongrando (BI), domenica 7 Aprile 2024 dalle ore 7.30. I pettorali delle gare COMPETITIVE potranno essere ritirati unicamente il giorno della gara, dalle ore 7.30 e fino a 20 minuti prima della partenza, presso l’area partenze. Ogni pettorale sarà consegnato individualmente. TDD 20 KM partenza ore 9.30; TDD 8 KM partenza ore 10.00. A seguire: TDD 8 KM NON COMPETITVO partenza ore 10.05 e non sarà necessario il certificato medico. Fino a giovedì 4 aprile 2024 saranno aperte le iscrizioni online.

Questo sabato, 6 aprile, si celebra la Giornata Mondiale dell’Attività Fisica e il tema chiave dell'edizione 2024 è la felicità: “Sii attivə e vivi felice” è infatti lo slogan scelto per sensibilizzare sull’importanza dell’attività fisica come fattore di protezione universalmente riconosciuto per il mantenimento del benessere psicofisico che aiuta a prevenire numerose malattie croniche, migliora la qualità del sonno e il tono dell’umore e favorisce un invecchiamento in buona salute. Proprio per questa occasione Spazio Lilt Biella ha organizzato la camminata aperta a tutti “Da Spazio LILT alla Burcina”. Per la partecipazione è richiesta una donazione minima di 5,00 euro che comprende la copertura assicurativa. Il ritrovo è allo spazio Lilt alle 9, la partenza alle 9,30.