Virtus porta a casa la vittoria da Verona e si prepara a ricevere Gavi Novi, FOTO

Serie C: Prochimica Novarese Virtus Biella riparte dopo pasqua ospitando Gavi Novi

Alla ripresa del campionato dopo la sosta pasquale, un incontro tanto difficile quanto importante per la Prochimica Novarese Virtus Biella: sabato sera al PalaSarselli di Chiavazza, ore 21 ingresso libero, le nerofucsia ricevono il Gavi Novi, squadra che all'andata vinse 3-1 e che per lungo periodo è stata in zona playoff. Oggi le novesi sono scivolate al sesto posto ma con soli 5 punti di distacco dalla Virtus possono ancora tentare l'aggancio al terzo posto: il loro cammino non è stato brillante nel 2024 con solo 4 vittorie in 9 incontri disputati, e questo può essere un punto a favore delle biellesi, oltre al fattore campo.

Una partita dalla quale la Virtus deve ottenere i tre punti per arrivare nel migliore dei modi alla doppia trasferta, prima a Pinerolo e poi ad Almese: gare che potrebbero essere determinanti per il prosieguo della stagione.

Classifica girone A dopo 20 giornate: Cus Collegno 58, Almese 50, Prochimica Novarese Virtus Biella 42, Sammaborgo 39, Pinerolo 38, Gavi Novi 37, Canelli 32, Vicoforte Ceva 31, In Volley San Giorgio 25, Ovada 22, Playasti 21, Pavic Romagnano 16, Fortitudo Chivasso 9, Mtv Torino 0.

Settore giovanile: numeraria Virtus vince il torneo di Verona

Tre formazioni della Virtus Biella hanno preso parte al Trofeo Internazionale di Pallavolo Giovanile “Città di Verona”: in campo dal 28 al 30 marzo le squadre Under 13, Under 14 e Under 18 nerofucsia.

Il risultato migliore è arrivato dalla squadra Numeraria Virtus Under 14 che ha dominato la manifestazione aggiudicandosi il torneo. Nella prima fase due vittorie contro Castel Senico e Novaglie e una sconfitta contro Pivato Belvedere, nei quarti di finale successo 2-1 contro le padrone di casa di Antares Verona (25-23, 23-25, 17-15), in semifinale 2-0 contro Albatros Volley Treviso (20, 22) e in finale questa volta un netto successo contro Pivato Belvedere, battuto 2-0 con parziali a 19 e 18.

Hanno chiuso in 11ª posizione, invece, le formazioni Under 13 e Under 18.

Settore giovanile: al Montalto u16 il quadrangolare di Pasqua a Chiavazza

La Virtus ha organizzata sabato 30 al PalaSarselli un quadrangolare per squadre Under 16: a vincere il torneo di Pasqua è stato il Montalto Dora davanti al Basso Canavese. Al terzo posto la Virtus Biella e al quarto il White Salussola.