Valdilana: “Dove finisce la nostra plastica?” Selezione e recupero nel Biellese.

L’Associazione Culturale Prospettive proporrà il 5 aprile, presso la Sala E. Biagi – Via Roma 42 – Vallemosso – il tema attualissimo sulla raccolta della plastica e il suo riciclo. Riteniamo che questo argomento interessi molto i cittadini biellesi, i quali potranno rendersi conto del valore ambientale dell’economia circolare che viene realizzata nell’impianto di trattamento e recupero della plastica, a Cavaglià, dalla società ASRAB.

Dal 1° luglio 2023 nel Biellese, il Consorzio di Smaltimento dei Rifiuti Area Biellese, noto come COSRAB, ha introdotto una sostanziale modalità nella raccolta differenziata dei rifiuti, introducendo la raccolta del “multi leggero”. Nel sacco giallo abituale si dovranno inserire gli imballaggi leggeri ovvero: bottiglie, vaschette, flaconi di plastica, scatolette di tonno, legumi o conserve di pomodoro di acciaio, lattine e coperchi di alluminio e cartone per bevande (esempio il Tetrapak) ecc.

Il dottor Franco Smerieri, relatore della serata e attuale amministratore delegato della ASRAB, illustrerà il percorso di smaltimento che subiscono i materiali contenuti nel nostro sacco giallo. Il relatore si soffermerà in particolare sulla plastica fornendo informazioni precise in merito a questo eterogeneo e particolare materiale.

Come è facile intuire, lo smaltimento della plastica, il riciclo della plastica e il recupero dei materiali plastici rappresentano la soluzione migliore sia per risparmiare energia che per prendersi cura dell’ambiente. Attraverso questi percorsi, si ha la possibilità di ottenere prodotti nuovi di zecca, senza consumare energia.

I presenti interessati potranno iscriversi per una visita guidata gratuita allo stabilimento di trattamento e riciclaggio di Cavaglià in data da destinarsi e in base al numero dei partecipanti; la serata inizia alle ore 21,00.