Tollegno in scala: torna l’evento biellese dedicato al modellismo - Foto dell'edizione 2023.

Sabato 6 e domenica 7 aprile, la due giorni biellese dedicata al modellismo statico e dinamico. L’edizione 2024 di Tollegno in scala rappresenta un’occasione, per tutti gli appassionati, di confronto e scoperta, in cui ciascuno avrà la possibilità di imparare di più sul mondo del modellismo: dai professionisti ai neofiti di qualsiasi età.

L’evento si terrà presso la palestra comunale in via Mancini 4 e la domenica sarà aperta la mostra – scambio. Sabato 15.00 -18.00 e domenica 9.30 – 12.30 / 14.00 – 17.30.