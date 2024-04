“Paperotto cerca la mamma”: a Candelo il laboratorio per bambini

Si terrà al Teatrino Kamishibai, a candelo, il laboratorio per bambini da 0 a 6 anni. “Paperotto cerca la mamma” è stato ideato da Tiziana, maestra elementare che con la sua sensibilità e bravura racconterà ai piccoli un breve testo da lei ideato, con protagonista un paperotto alla ricerca della sua mamma, a cui seguiranno piccole attività con protagonisti i bimbi.

Mamma Papera sta covando le sue uova, ma un uovo scivola malauguratamente in acqua e il suo piccolo si trova solo. Lo aiuta la topolina Tina che lo porta in groppa fino a riva, ma i pericoli sono in agguato: il gatto della fattoria sta per prenderlo…

L’evento si terrà sabato 6 aprile, alle ore 10.00, presso la Biblioteca civica Livio pozzo.

Al termine, un laboratorio con i più piccoli.