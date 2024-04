L’Associazione per la pedagogia steineriana APS “La Fiaba” organizza, sabato 6 aprile, lo spettacolo di marionette dedicato a Raperonzolo, per adulti e bambini dai 4 anni. L’incontro si terrà in via Mazzini, 31/A – Biella e sarà possibile partecipare alle ore 15.00, alle 16.00 e alle 17.00.

È necessaria la prenotazione.