Biella: due giorni di lavoro e formazione con il ministro Calderone, Its Eurovillage e un seminario dedicato al sistema Its

Due giorni di lavoro e formazione a Biella nelle giornata di venerdì 5 e sabato 6 aprile con il ministro Calderone, Its Eurovillage e un seminario dedicato al sistema Its.

Venerdì 5 aprile dalle ore 15:15 fino a tarda sera, presso Città Studi ci sarà Its Eurovillage, Biella si trasforma nella capitale della formazione d’eccellenza. Una festa per i ragazzi, taglio del nastro con il ministro Calderone.

Sempre venerdì, sempre a Città Studi, a partire dalle 15,30, avrà luogo un convegno per presentare le misure regionali per l'occupazione, illustrate nell'opuscolo "Oplà - Obiettivo Piemonte Lavoro", la nuova pubblicazione curata dalla Direzione Istruzione Formazione e Lavoro. Interverrà il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Elvira Calderone, insieme all'assessore Elena Chiorino. Alle 17 una sessione di approfondimento tecnico delle misure regionali per l'occupazione con la Direzione regionale Istruzione Formazione e Lavoro e Agenzia Piemonte Lavoro.

Sabato 6 aprile, alle ore 10, presso il Museo del Territorio è invece in programma un seminario “Il Piemonte territorio di innovazione ed eccellente: le risposte del sistema ITS Academy alle sfide del futuro", una straordinaria occasione per partecipare a una tavola rotonda in grado di raccogliere testimonianze e spunti di riflessione di istituzioni, esperti di formazione, dirigenti scolastici, allievi e rappresentanti delle imprese.