Luca Galtieri a TGevents sui canali regionali del digitale terrestre

Tutti pronti per la prima messa in onda del format settimanale di TGevents Television.

Domani, giovedì 4 aprile alle ore 23:30 (replica sabato ore 10:00) il programma si potrà seguire anche sul gruppo Netweek di TELECITY in onda sui seguenti canali regionali: Liguria c.13, Piemonte c.10, Lombardia c.13 e Valle D'Aosta c.10 del digitale terrestre. Tutto il Network (80 emittenti per 300 messe in onda settimanali) sempre disponibile sul sito di TGevents.