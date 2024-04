Un uomo di 52 anni ha perso la vita mentre si trovava in sella alla propria motocicletta lungo la strada che da Pessione porta a Riva di Chieri.

Per cause e dinamica ancora al vaglio delle forze dell'ordine, infatti, si è verificato un tamponamento tra la moto e un furgone. Lo schianto, violento, è costato la vita al centauro, nonostante i tentativi per salvargli la vita da parte dei sanitari accorsi sul posto insieme ai carabinieri.