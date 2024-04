Nella serata di ieri, 2 aprile, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via XX Settembre, a Vercelli, per un incidente stradale avvenuto in modo autonomo, con un’autovettura coinvolta.

Una volta giunta sul posto, la squadra ha trovato l'unica persona a bordo fuori dall'abitacolo e alle cure dei sanitari; successivamente si è provveduto alla messa in sicurezza dello scenario. Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale.