78enne in bici cade sull'asfalto, soccorso a Vigliano (foto di repertorio)

Non è ancora stata chiarita la dinamica del sinistro, avvenuto ieri pomeriggio, 2 aprile, nel comune di Vigliano Biellese.

Stando alle prime ricostruzioni, confermate da alcuni testimoni presenti sul posto, un ciclista sarebbe caduto a terra in maniera autonoma. L'uomo, un biellese di 78 anni, è stato subito assistito dal 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso.