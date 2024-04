Cimitero di Quaregna Cerreto, Giordani: "Puntiamo sulla qualità non a chiudere presto il cantiere"

"I tempi si sono allungati notevolmente per via dei ritardi nell'assegnazione dei lavori, ma noi non abbiamo paura di osare, non abbiamo paura di non chiudere presto il cantiere, puntiamo sulla qualità". E' risoluta il sindaco Katia Giordani parlando in riferimento all'intervento che interessa ormai da mesi il cimitero ipogeo di Quaregna Cerreto.

I lavori erano iniziati a novembre. E' di circa 80 mila euro il valore del progetto.

"Non vogliamo fare giusto per fare e dire di aver finito - continua il primo cittadino - . Siamo consapevoli che ci vorrà ancora del tempo per concludere il tutto, ma vogliamo fare un intervento ben fatto, di qualità. Alcuni lavori vanno fatti in primavera perchè l'intonaco abbia una buona presa, e procederemo in questo modo".

Oltre a interventi di ristrutturazione ne sono previsti anche di valorizzazione. "Non voglio tante decorazioni - conclude il sindaco -. Ne preferisco una particolare. Al centro dei cimitero c'è una croce incavata nel cemento, noi ora vogliamo valorizzarla, dobbiamo solo capire come, abbiamo diverse idee a riguardo, valuteranno meglio i professionisti".