Candelo, consegnati 2mila euro di materiale per la scuola grazie ai proventi del Borgo di Babbo Natale

Alla presenza del sindaco Paolo Gelone, del presidente della Pro Loco Cristian Bonifacio, dell'assessore all'Istruzione Gabriella di Lanzo e del dirigente scolastico, con tanti studenti e insegnanti, lo scorso 19 di marzo è avvenuta la consegna di materiali per la scuola acquistati grazie al Borgo di Babbo Natale 2023.

"Grazie ai proventi della manifestazione, abbiamo consegnato alle scuole medie di Candelo circa 2000 euro di materiali, tra cancelleria e informatica, con acquisti mirati e utili, sulla base di una "lista dei desideri" concordata direttamente con la scuola e le insegnanti. Una tradizione che si ripete ormai da diversi anni - spiega il presidente Bonifacio - perché già in passato la Pro Loco ha fatto lo stesso ad esempio per la Casa dell'Autismo, per la scuola materna e per le elementari".

Per il primo cittadino Gelone "è un'altra dimostrazione della buona sinergia Comune-Pro Loco e di come il turismo possa fare bene a Candelo, non solo per le attività commerciali direttamente coinvolte, come indotto, ma anche ai cittadini, con risultati che continuano a migliorare e che porteranno sempre più ricchezza al paese".