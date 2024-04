Biella: via Ogliaro sarà chiusa per due giorni

Nel fine settimana bisognerà armarsi di pazienza. Il traffico da Biella verso la Valle Cervo e dalla Valle verso Biella sarà deviato in direzione Tollegno.

Per seguire lavori urgenti di manutenzione stradale affidati al Cordar, dalle ore 8.00 di giovedì 4 aprile alle ore 18.00 di venerdì 5 aprile in via Ogliaro a Biella, sarà infatti istituito il divieto di transito veicolare (in entrambi i sensi), eccetto autorizzati.

In particolare, sarà chiuso il tratto compreso tra la strada della Rondolina e la rotatoria con via Pettinengo.

Intanto è stata chiesta una proroga per lavori di asfaltatura e rifacimento della cubettatura dosso in Salita di Riva nei pressi del Ponte della Maddalena e l’incrocio di Riva fra le vie Marochetti, Italia e Galilei.