Bioglio, avviso per le famiglie: esteso il pre e post orario per la scuola primaria

Il comune di Bioglio informa le famiglie che dall'anno scolastico 2024-25 il pre e il post orario sarà esteso anche al venerdì pomeriggio per la scuola primaria.

“Il servizio è possibile grazie alla collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Valdengo, alle maestre e ai collaboratori scolastici – si legge nella nota del Comune - Il loro servizio unitamente a quello della cooperativa garantirà un servizio aggiuntivo che si ritiene possa essere utile alle famiglie. Facciamo giungere questa comunicazione anche per invitare le famiglie dei paesi vicini a Bioglio a valutare il nostro plesso per l'iscrizione dei propri figli sapendo di poter contare su importanti servizi: pre e post anche il venerdì pomeriggio, mensa, gite, attività sportive, didattica innovativa, scuola senza zaino, rete tra Istituzione scolastica e comune per la realizzazione di progetti tesi ad offrire una didattica sempre più a misura di bambino”.